"No me pienso vacunar nunca", aseguró el "Loco" Montenegro

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Hernán “El Loco” Montenegro, de 54 años, quien brilló en el básquet y ahora lo hace en el reality de cocina que emite Telefé realizó polémicas declaraciones sobre el coronavirus y aseguró que no se va a vacunar: “Yo no me comí de movida el tema”.

“Tengo gente amiga en todo el mundo, muchos de ellos médicos, profesionales, y no me comí de movida el tema. El Covid es un bicho que está hace un montón de años, que lamentablemente ha matado a mucha gente que estaba con las defensas bajas, como mañana me puede pasar a mí”, manifestó Montenegro en diálogo con Radio Urbana.

Luego de mostrarse escéptico con respecto a la pandemia, apuntó contra los laboratorios y el negocio que hay detrás de ellos. Y el participante de MasterChef Celebrity fue contundente:

“No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando”.

“Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién. Yo no me pienso vacunar jamás”, remarcó en El show del espectáculo.

En relación a sus temores y recaudos para evitar contagiarse, “El Loco” Montenegro fue contundente: “Yo no tengo miedo a morirme, entonces mirá si me voy a preocupar por el Covid”, y continuó: “Yo no pico con esta, a mí no me vas a modificar la vida: yo respeto, hago lo que tengo que hacer, me pongo el barbijo, pum pum pum y hasta ahí llegó mi amor”.