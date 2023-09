La victoria de River por 1 a 0 frente a la Universidad Católica de Chile dio un poco de tranquilidad puertas adentro después de que se conociera la interna dentro del equipo por las declaraciones de Martín Demichelis con un grupo de periodistas partidarios.

El DT habló luego del triunfo y le consultaron por la crisis en el vestuario después de la fuerte derrota contra Vélez por 2 a 0 que significó un importante dolor de cabeza para la institución.

“Puertas adentro, en el River Camp convivimos dentro de una armonía que nos hace fuertes, diferentes y nada nos va a desestabilizar. Vamos a seguir en la búsqueda de lo que fuimos, con un grandísimo plantel”, manifestó ‘Micho’ desmintiendo las versiones de conflicto de la última semana.

En este sentido, mostró su desconocimiento por las idas y vueltas respecto de su relación con el plantel. “Se los digo siempre a mis más cercanos: no sé por dónde vienen las balas porque no me pongo a escuchar, ni leer ni mirar. Me concentro en levantarme feliz por ser el DT de River, por armar los mejores entrenamientos. Los exijo y ellos responden porque son demasiado competitivos”, reconoció.

Explotó el "cabaret" en River: Se filtró la fulminante pelea entre Demichelis y los referentes del plantel

En conclusión, fue directo hacia los jugadores y reiteró que, para él, no hay ningún tipo de problema. "En la última etapa, de los cinco jugadores que más jugaron fueron Armani con 37 años, después Milton con 35, Nacho con 33, Enzo Díaz y Enzo Pérez fue el quinto, con 37. No tengo a los grandes para que manejen un vestuario, los tengo para usarlos porque son extremadamente competitivos. En la semana hubo un torneo de futbol-tenis y el trío campeón fue Milton, Joni (Maidana) y Enzo. El que se entrena bien, juega. No les tengo miedo a los DNI".

¿Fin de ciclo?: La calentura de los hinchas de River con Demichelis tras perder ante Vélez

Previamente, Enzo Pérez también rompió el silencio y evitó hablar en profundidad del tema. "Yo lo que hablo y dejo de hablar lo hago puertas para adentro, nada más. Me enfoco en ayudar, en seguir creciendo, en que el equipo siga creciendo. Tenemos por delante partidos muy importantes”, precisó el mediocampista e ídolo de River.