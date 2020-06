COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “En el corto plazo quiero seguir trabajando en el exterior. Hace cuatro, cinco años me propuse darle un giro a mi carrera. Me propuse conocer otras idiosincrasias de básquetbol en el mundo” dijo el técnico ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia, de 41 años, en una charla con Reloj de 24, que se emite por AM 530. TERMINÁ DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ