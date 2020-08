El boxeador quilmeño analizó su regreso a la actividad, luego de seis años de su alejamiento, y ponderó el trabajo y el desarrollo de su físico, con 45 años.

"Tengo dos años de trabajo donde se consolidó mi cuerpo, hice un trabajo fino en base a recuperación de lesiones con un equipo profesional que me cuesta y es lógico e invierto con grandes profesionales. El resultado estuvo a la vista", admitió.



En cuanto a las sensaciones que le dejó su regreso al cuadrilátero ante Fandiño, en España, ante más de mil personas, el ex campeón mundial medio del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo indicó que "necesitaba ring".



"El contacto con la lona, las cuerdas y hasta el árbitro, se necesitaba, como volver. La rodillera al final no hizo falta pero teníamos todo debidamente planificado para hacer un combate largo", manifestó.



Martínez, quien indicó que buscará readaptarse nuevamente a la actividad boxística y aspirar a combatir por el cinturón que hoy ostenta el nipón Ryota Murata, se refirió a su rival deesta noche, Fandiño, de quien dijo que pudo controlar.

"Tengo en mente hacer unos combates más y necesito consolodidarme acá y tres pocuatro combates ante Ryota Murata (actual monarca de de la Asocación Mundial del Boxeo)".



"Hasta el título mundial no paro y mi idea es volver a ser campeón mundial que tiene Ryota Murata", agregó en diálogo con TNT Sports. (Fuente: agencia Télam)