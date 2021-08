“Mamá y papá, mismos derechos y mismas responsabilidades”: la bandera que apareció en Stella Maris- Ciudadela

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Cristian González es arquero de la primera división de Sella Maris, pero tiene un recorrido en el fútbol de Comodoro. Supo defender los colores de Deportivo Roca y también de Jorge Newbery.

En el partido del sábado, en el que Ciudadela recibió a Stella en el Armando Ávila, Cristian y los jugadores de su equipo se fotografiaron con una bandera que el futbolista llevó con la leyenda: “Mamá y papá, mismos derechos y mismas responsabilidades. Nosotros no nos separamos de nuestros hijos”.

Luego, el arquero realizó una publicación en sus redes sociales con las fotos y contando una situación personal que vive desde hace meses. Rápidamente el posteo se viralizó al contar que hace tres meses no puede ver a su hija.

“Mamá y papá, mismos derechos, mismas responsabilidades. Que el hecho de ser hombre no nos prive de todo el amor que tenemos para darle a un hijo, que el hecho de ser hombre no nos robe ni un minuto ni un momento más de nuestros hijos. Un padre llora, un padre se esfuerza, un padre piensa, un padre siente, un padre extraña, un padre se deprime, un padre merece los mismos derechos que una madre”, comenzó relatando en su posteo.

“La crianza de un hijo va más allá de una cuota alimentaria o de un género, que la diferencia de los adultos no influyan en la vida de una hija o hijo, que papá merece presenciar ese primer diente, esos primeros pasos, esas primeras palabras, ese primer día de jardín, ese primer día de colegio, ese primer año, esa primera navidad, ese primer día del niño. Que el hecho de ser hombres no nos haga perder ni un día más de nuestros hijos, por denuncias falsas, por motivos personales, cada quien sabe lo que es como persona, seguramente vos que estás leyendo esto sabrás de un hombre que pasa por lo mismo”, explicó.

“A veces se agotan las esperanzas, a veces se agotan los sueños, a veces esos padres no cuentan con el apoyo económico para poder defenderse ni mucho menos con la contención de una familia y amigos para seguir luchando por sus derechos. Hay momentos que no se recuperan jamás, es por eso que cada día lejos de un hijo en contra de su voluntad, es un clavo más en el alma. Un hijo no merece perder su identidad, los derechos del niño son los más importantes. Fuerzas y justicia para todos esos padres. Gracias a esta hermosa banda por apoyar este mensaje”, finalizó en su publicación Cristian.