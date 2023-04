¿Malas vibras?: El tenso momento que vivió Lo Celso por utilizar una "cinta roja"

Gio Lo Celso retornó a España para ponerse al día con el Villarreal después de su paso por la Scaloneta. Sin embargo, después de una semana con pocos entrenamientos, Quique Setién le dio la noticia de que no iba a ser titular ante la Real Sociedad por LaLiga.

El volante volvió apareció en el banco de suplentes en la victoria 2-0 frente a la Real Sociedad y sigue en la lucha de recuperar la titularidad. El entrenador lo metió a los 61 minutos de partido pero su ingreso estuvo demorado por una llamativa razón.

Lo Celso estaba parado en la línea de cal, listo para hacer su ingreso, pero el cuerpo arbitral lo detuvo y frenó la modificación por un incumplimento reglamentario. ¿El motivo? Una pulsera roja, la cual Gio porta habitualmente tanto dentro como fuera de la cancha.

Lo Celso encaró para el banco del Villarreal y un ayudante sacó una cinta de papel para intentar tapar el brazalete. Nuevamente, el colegiado le dijo que no era reglamentario y le pidió que se la saque. Esto despertó la indignación y el enojo de Giovani:

“¿Desde cuándo?”. Quique Setién, cansado por la situación, tomó la pulsera y la rompió para que su jugador ingrese de una vez. Lo primero que hizo el argentino dentro del campo fue encarar a Jesús Gil Manzano para que le explique por qué tuvo que arrancarse la pulsera.

“El cuarto árbitro vio un hilo que tenía rodeándole la muñeca y parece ser que es un arma posible y que no la podía llevar. En otros partidos se lo han permitido o no lo han visto. El cuarto árbitro, muy educadamente, me ha dicho que tiene que hacer su trabajo y es verdad, y le ha obligado a quitárselo y por eso hemos tardado más”, explicó el entrenador Setién en conferencia de prensa.

En la regla 4 del libro de normas elaboradas por la International Football Association Board, los accesorios están totalmente prohibidos. “Los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrán la obligación de quitárselos. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta adhesiva”, explicó el artículo 1 de la reglamentación en cuestión.

A esta pulsera popularmente se le atribuye su capacidad de ahuyentar las malas vibras y tanto Lo Celso como varios jugadores de la Albiceleste confesaron su fuerte creencia en la influencia de las energías en la vida cotidiana. Aún así, pese al "golpe" de no haber podido ingresar con la cinta, Villarreal anotó dos goles tras el ingreso de Gio y se llevó la victoria en casa.