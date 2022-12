"Má, ¿Me venís a buscar?": Alexis Mac Allister envió un tierno mensaje tras salir campeón del mundo

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Luego de que Argentina saliera campeón del Mundial Qatar 2022 y la selección retorne a su país para festejar con su gente, los reconocimientos a los integrantes del equipo no tardaron en empezar. Alexis Mac Allister en su ciudad natal de Santa Rosa, recibió uno de ellos.

Sin embargo, previo a este gran homenaje, se conoció a través de su mamá un insólito momento del “Colo” mientras estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Silvina Riela recibió un mensaje de su hijo y lo viralizó a través de una entrevista. “Fue como en la secundaria. Me estaba haciendo las manos y me escribe. Me dice, ma, vení a buscarme. Le pregunté a dónde. 'A la AFA', me responde. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí. Salí”, contó en diálogo con radio Urbana Play entre las risas y la sorpresa de los periodistas.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa declaró a Alexis Mac Allister como ciudadano ilustre

Luego, siguió y contó cómo fue el fallido “operativo camuflaje” frente a la multitud que seguía esperando novedades en la puerta del predio: “Me dijo que entrara por tal lado, lo esperé, subimos al auto y salí sin vidrios polarizados, sin nada. Le puse gorro, anteojos y todos se dieron cuenta de que era Alexis. Se nos tiraron encima. Fue un caos”, cerró.

En las últimas horas, el jugador del Brighton con pasado en Boca Juniors fue declarado como Ciudadano Ilustre de la capital pampeana, Santa Rosa. Así lo informó el concejo Deliberante local cuyas autoridades votaron de forma unánime la aprobación para esta distinción.