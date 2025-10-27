“Los meto presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”: se conocieron detalles del partido suspendido entre Gimnasia y Deportivo Madryn

Según el informe oficial, la violencia comenzó incluso antes del inicio del partido, cuando un alcanzapelotas identificado como menor de edad insultó al árbitro principal. Posteriormente, al finalizar el primer tiempo, la situación se desbordó por completo.

Comesaña detalló que tanto él como su equipo arbitral fueron escoltados por la policía y personal de seguridad ante una “gran cantidad de proyectiles que arrojaban desde la platea local”, y que una vez dentro del túnel de chapa se escuchaban “ golpes arriba del techo y en las paredes, además de insultos y amenazas ”.

Deportivo Madryn en la mira del fútbol internacional

Sin embargo, el momento más grave del relato se produjo al llegar al vestuario. El árbitro consignó que, en ese trayecto, se acercaron allegados y dirigentes del club jujeño, entre ellos el presidente y el secretario. Fue allí donde Leandro Meyer, secretario de Gimnasia, profirió una amenaza directa al equipo arbitral:

“Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”.

Ante esa situación, Comesaña indicó que pidió presencia policial y que, por razones de seguridad, decidió no continuar el partido , lo que posteriormente derivó en la suspensión del mismo.

Días después, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por ganado el encuentro 3-0 a Deportivo Madryn y multar a Gimnasia de Jujuy con 2500 v.e., además de solicitar descargos a sus dirigentes involucrados.