"Beto" Larrosa, dirigente histórico del club "violeta", opinó que "los jugadores piensan que son Superman, comparten el mate y el auto. Muchas veces no se cuidan y se contagian porque son boludos".



En declaraciones al programa TT Sports, emitido por Radio Trend Topic, el dirigente del club de la Primera B metropolitana también se refirió a la situación del entrenador Eduardo Pizzo (actualmente internado por Covid), quien fue despedido del club de Villa Soldati.



Larrosa dijo que "me dolió tomar esa decisión, pueden decir que soy una mala persona pero yo a esta situación la hablé con su familia y me entienden a la perfección".



El dirigente agregó que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, "nos ayudó a conseguir la cama para internar a Pizzo, porque en la obra social del gremio ya estaban todas ocupadas".



