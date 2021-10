(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El excampeón mundial de kickboxing y actual promotor de boxeo, Jorge "Acero" Cali, falleció hoy a los 49 años por una descompensación en un hotel de Santa Rosa, La Pampa. Fue encontrado sin vida durante la mañana del domingo en una habitación del Hotel & Spa La Campiña, ubicado en el kilómetro 604 de la Ruta Nacional 5, en las afueras de la capital provincial, confirmaron a Télam fuentes policiales locales.

El santacruceño Jorge “Locomotora” Castro habló este domingo en Crónica TV tras conocer esta triste noticia: “Se había metido con el Chino Maidana para hacer boxeo internacional y mundial, tenía contrato de muchos boxeadores. Él me había hablado hace mucho tiempo atrás y no me metí con él”.

“Se metió en el boxeo para levantar un poco más a medias con Acero. Eran socios entre los dos, pero todo lo manejaba Acero. Era una buena influencia. Fuimos a tomar un café en la calle Córdoba hace poco tiempo, Jorge era un gran amigo”, comentó.

“Lo veía siempre. Él tenía problemas cardíacos, lo habían operado del corazón y cuando te toca, te toca. Estaba haciendo un buen laburo, todos lo conocimos porque fue un fundador de su deporte. Él lo inventó, acá no existía. Cuando empezó a hacer peleas se empezó a hacer popular”, finalizó.