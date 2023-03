¿Le saltó el hincha?: Lapidaria crítica de Ruggeri a Ibarra tras la derrota de Boca ante Banfield

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Oscar Ruggeri, recordado como referente de la Selección argentina y capitán en la mayoría de los equipos donde le tocó jugar, explotó de bronca tras la derrota de Boca ante Banfield por 1-0. El actual panelista deportivo analizó el partido y apuntó durante contra Hugo Ibarra, asegurando que “no está preparado para dirigir a un equipo grande".

“Ibarra no está preparado para ser un entrenador que se pare delante del grupo y que lo sigan. Todavía no. Posiblemente se ponga y lo consiga. Miralo a Scaloni, que estuvo años sentado en el banco de ayudante de Sampaoli. No sé si se venía preparando y no lo sabemos. Tiene que hacer eso sí quiere ser entrenador”, comenzó disparando Ruggeri.

“Como jugador, todo lo que quieras, pero no es más jugador. No importa que haya salido campeón. Como jugador, él miraba a los entrenadores y ellos lo miraban a él porque estaba uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Ahora cambió. Todas las cosas que dice en las conferencias... hay que prepararse, hay que ir a que te enseñen a hablar, a explicar”, completó.

El domingo 19 de marzo Boca recibirá a Instituto en la Bombonera. Tiene 11 puntos y está octavo en las posiciones, a cinco de San Lorenzo. Será una nueva prueba para Hugo Ibarra, quien busca consolidarse en uno de los bancos más exigentes del fútbol sudamericano.