Excelente performance de Comodoro Rivadavia en el Torneo Regional de selecciones que se llevó adelante en Neuquén. La selección Sub 13 derrotó en la final a Bariloche por 4 a 1 y de esta forma logró el pase al Nacional.

El representante local de la Sub 15 logró el segundo puesto, pero igual clasificó al campeonato federa. El Torneo Nacional de la Sub 13 se disputará en Mendoza, mientras que el Nacional Sub 15 se llevará adelante en Comodoro.