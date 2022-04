Luego del empate 1-1 de River ante Atlético Tucumán, Marcelo Gallardo dialogó en conferencia de prensa y analizó el partido en el Monumental. Admitió que su equipo no jugó bien y fue protagonista de dos curiosos exabruptos que generaron las risas de los presentes.

Al ser consultado sobre por qué se lo notó tan enérgico durante el partido de River, el Muñeco contestó: "Vivo así los partidos, no me pareció que estuviera muy enérgico salvo algunas cuestiones que tienen que ver con... La verdad, hoy era un partido en el que teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo (risas). Ese es el resumen del análisis que tengo para hacer del partido. Me debería ir ahora, ese es el resumen", tiró en broma pero siendo totalmente sincero.

Luego, agregó el DT de River: "Nos desconocimos, no nos encontramos, no pudimos encontrar el funcionamiento, no pudimos aprovechar el resultado a favor, nos patearon un tiro al arco y nos hicieron un gol. Todo para hacer un retiro espiritual esta noche y pensar rápidamente en mañana, porque esto sigue. Cuando pasa lo que pasó hoy, uno se siente mal. Pero ya está, a seguir. Es lo que intenté transmitir en el vestuario, porque no podemos jugar de la manera que lo hicimos hoy. Hay que olvidar rápidamente lo malo".