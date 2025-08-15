(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) La situación vivida en Quilmes en la mañana de este jueves 14 de agosto fue verdaderamente inusual y sacudió a todo el mundo del club cervecero.

Aldo Pedro Duscher, que había presentado su renuncia como entrenador el pasado miércoles 13 de agosto luego de solo siete partidos al mando del equipo, apareció inesperadamente al día siguiente en la práctica con la intención de retomar sus funciones.

Duscher ya había decidido irse luego de una etapa breve y poco fructífera: en esos siete encuentros dirigidos tuvo solo dos victorias, dos empates y tres derrotas, incluyendo una eliminación en la Copa Argentina tras perder en penales ante San Lorenzo. La derrota 2-0 ante Racing de Córdoba fue un detonante para que presentara la renuncia. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ

