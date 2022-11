“He guardado silencio por mucho tiempo": Racing "borró" a una de sus figuras en la previa de la final ante Boca

A tres días de la final del Torneo de Campeones, la dirigencia de Racing “borró” a una de sus figuras de cara al encuentro ante Boca.

Se trata de de Edwin Cardona, al cual la dirigencia de Racing le comunicó que lo licenciaba, ya que Fernando Gago no lo iba a tener en cuenta para este partido que se disputará en San Luis,

La dirigencia de Racing le comunicó a Edwin Cardona que lo licenciaba, ya que Fernando Gago no lo iba a tener en cuenta para el partido entre la Academia y Boca por el Trofeo de Campeones que se jugará el domingo en San Luis.

Por esa razón el colombiano no se presentó a entrenar, tras haber sacado sus pertenencias, pero después realizó un posteo en su cuenta de Instagram con un comunicado para explicar las razones de su ausencia y cargó contra la dirigencia.

Parrilla, La Konga y fútbol: el reencuentro en Comodoro de Chanchi Estévez, Mumo Peralta, Chatruc y Rolfi Montenegro

“He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia, a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones”, inició.

“Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mí integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas”.

Copetti se fue lesionado, será baja ante Boca y los hinchas de Racing explotaron con insultos

“Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales, más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo. Reitero mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación”, cerró,