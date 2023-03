¿Gloria o fortuna?: La impactante oferta que podría alejar a Mascherano de la Selección Argentina?

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El futuro de Javier Mascherano parece estar definido desde hace un tiempo. Aunque desde AFA no hay una confirmación oficial, lo cierto es que el ex volante de la Selección Argentina dejará de ser el entrenador de la Sub-20. Hace unos días, también se refirió el propio Lionel Scaloni en la conferencia de prensa en Ezeiza.

Javier Mascherano, tras la decepción en el Campeonato Sudamericano de Colombia 2023 (ni siquiera logró avanzar al Hexagonal Final y, por consiguiente, no clasificó a la Copa del Mundo de la categoría), decidió dejar su cargo como entrenador en la Selección Argentina Sub 20. No obstante, desde la AFA buscan convencerlo para que se quede.

Lo cierto es que en las últimas horas se dio a conocer que desde la Asociación del Fútbol Argentino intentarían convencer a Mascherano para que siga al mando de la juvenil.

Sin embargo, Javier Mascherano se siente responsable por el tropiezo del combinado juvenil. Esa culpa, hoy, es la principal barrera que lo separa de la opción de inclinarse por aceptar la segunda oportunidad que pretenden otorgarle desde AFA. Pero no sería lo único. También tiene una propuesta del Al Rayyan de Qatar para conducir al equipo lo antes posible.

¿Qué podría generar que Mascherano siga siendo el estratega de la Selección Argentina Sub 20?

Que la FIFA le otorgue a la Asociación del Fútbol Argentino la chance tanto de organizar la Copa del Mundo que se iba a jugar en Indonesia como el cupo que se le había adjudicado al país asiático por el hecho de ser el anfitrión.

Claro, en caso de que simplemente quede en el intento de Claudio Tapia y compañía, para Mascherano no tendrá demasiado sentido regresar al cargo en el predio de Ezeiza cuando el Sub 20 albiceleste no tendrá competencias oficiales en lo que resta del año. De quedar todo en palabras, el horizonte del exRiver y Barcelona, entre otros, apuntará hacia Medio Oriente.