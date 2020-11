Ningún hincha de Boca se olvida de Gabigol. El brasileño le dio una gran alegría a los xeneizes el 23 de noviembre del año pasado en Lima al convertir los dos goles que le dieron el título al Flamengo en la final de la Copa Libertadores contra River. Hoy, el brasileño fue tendencia en Twitter en medio de cargadas y chicanas por aquel partido que se le escapó al Millonario sobre la hora.

Hoy se cumple un año de esos goles sobre la hora de Gabriel Barbosa que le sacaron el bicampeonato de América al River de Marcelo Gallardo, cuando parecía que la final terminaría 1 a 0 con el gol del colombiano Santos Borré en el primer tiempo. Sin embargo, Gabigol tenía otros planes.

El goleador del Fla y de la Libertadores apareció en el minuto 89 para empatar el partido y tres minutos después aprovechó una desinteligencia entre Pinola y Martínez Quarta para anotar el gol de la victoria cuando ya se jugaba tiempo adicionado. Delirio total de la torcida carioca y golpe al corazón de los riverplatenses.

Antes do treinamento no CT do @BocaJrsOficial, o Presidente Rodolfo Landim e @gabigol trocaram camisas com a diretoria do time argentino. #VamosFlamengo pic.twitter.com/92Q73x2SwI