Con 17 años se fue a Buenos Aires con la ilusión al hombro, y a dos años y medio de dejar Comodoro Rivadavia atrás debutó en la Reserva de Huracán de Parque Patricios en su segunda convocatoria.

El delantero Ernesto Lugo López ingresó anoche en el segundo tiempo en el partido que Huracán derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y comenzó a escribir un nuevo capitulo deportivo lejos de casa.

Esta mañana, y luego de la adrenalina vivida anoche tras su debut, el delantero formado en Comodoro FC habló con Pasta de Campeón y contó sus sensaciones. "Fue una experiencia muy linda. Muchas sensaciones encontradas, pero muy feliz de poder dar este paso. Justo me tocó debutar fuera de casa, pero mis compañeros y CT me hicieron sentir muy cómodo”, contó el delantero de 20 años.

Lugo comenzó jugando en Cuarta División, y ya había sido convocado para el encuentro frente a Independiente Rivadavia pero no le tocó ingresar. Anoche, fue todo muy diferente. “Cuando me llamaron sentí una felicidad enorme aparte del nerviosismo... pero todo eso cambió al entrar a la cancha, ahí solo sentía felicidad y ya había desaparecido los nervios”, recordó el jugador comodorense sobre un momento que no olvidará.

En estos dos años y medio que lleva en el club de Parque Patricios no todas fueron buenas, y al mirar un poco hacia atrás destacó que “lo que más me costó en este tiempo fue cuando me tocaba no jugar, fue el primer año... creo que en ese momento no tenía la capacidad mental para saber que acá el fútbol es así. Te toca quedar afuera y si no estás mentalmente preparado, te juega en contra, eso me paso a mi”, recordó Lugo.

En esos momentos es fundamental el respaldo y el apoyo de la familia, los más cercanos pero también resaltó una persona que hizo en ese tiempo que las cosas sean más llevaderas para un jugador del interior del país. “En ese momento me ayudo mucho una persona en el club, beto robles se llama, el siempre me ayudaba, me hablaba y me alentaba a seguir. Después fuera del club tenia a Nigel (Andretta) y a mi mamá (Marta López) que siempre me daban ese empujón desde lo anímico para que no decaiga y así fui poco a poco acostumbrándome”, destacó.

Si bien hoy será un día tranquilo, tal vez de descanso luego de la victoria y el debut para él, hay que seguir de la misma forma, y con el objetivo claro para el resto de la temporada. “Seguir sumando en reserva y si en su momento se da, poder hacerlo en primera también, pero principalmente seguir mejorando personalmente y lograr firmar mi primer contrato”, anticipó.

Ernesto agradece el llamado desde su Comodoro natal para saber sobre su debut, y deja en el cierre de la nota un agradecimiento especial. “Solo agradecer a esas personas que forman parte de mi círculo, las que siempre estuvieron y siguen estando a pesar de todo. No hace falta nombrarlas, ellos saben quienes son”, cerró el joven de 20 años que debutó en Reserva y va por más en Parque Patricios.