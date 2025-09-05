(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una jornada cargada de emociones, la selección argentina de fútbol consiguió un triunfo contundente por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los goles fueron anotados por Lionel Messi —autor de un doblete— y Lautaro Martínez, asegurando un resultado clave para mantener a la Albiceleste como líder indiscutido de la tabla de posiciones.

El encuentro tuvo un significado muy especial, ya que esta fue la última presentación en suelo argentino de Messi en una fase clasificatoria para un Mundial. Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró su superioridad, manejando la pelota con criterio, dominando las acciones y evitando que Venezuela generara oportunidades de gol relevantes.

Al finalizar el partido, Pasta de Campeón/ADNSUR se acercó a la zona mixta para compartir un momento con el astro argentino, quien expresó sus sensaciones tras esta despedida oficial en casa. “Nos pusimos a jugar; la verdad que en el primer tiempo nos costó bastante hasta que encontramos el gol. En el segundo ya encontramos más los espacios, jugamos mejor y pudimos hacer lo que sabemos hacer”, comentó Messi con sinceridad.

La reflexión de Messi sobre el Mundial de fútbol 2026

Consultado sobre cómo encara lo que queda de cara al Mundial 2026, que se disputará dentro de nueve meses, Messi reflexionó: “Es lo que vengo diciendo siempre, día a día. Si bien no queda tan lejos, faltan 9 meses; a esta altura es un montón, pasan muchas cosas”.

“Como dije y vengo repitiendo, espero seguir sintiéndome bien día a día; me encontraba muy bien en este último tiempo, después tuve la suerte de la lesión, me costó mucho; espero prepararme de la mejor manera para estar físicamente y estar como yo quiero, no tener lesiones, que es lo más importante; hay muchas cosas en el medio que hay que ir viendo de a poquito”, agregó el astro argentino.

Asimismo, confirmó que no formará parte del próximo compromiso contra Ecuador, priorizando la preparación y recuperación física.

Sobre la emotividad de esta noche, en la que se despidió oficialmente de su público en la cancha argentina, Messi afirmó: “Feliz, poder disfrutarlo con mi familia, mis hijos, que no muchas veces tienen la oportunidad de estar presentes en un partido de Argentina y ellos querían estar; ya en la vez pasada me decían que querían estar, feliz de cómo se dio todo”.

Consultado qué hizo esta despedida tan especial, agregó: “Después del Mundial, que por edad se van acortando los plazos, es una cuestión natural. Falta mucho para la siguiente eliminatoria —que no voy a estar—; ahora vivir el día a día, el presente, encontrando sensaciones. Vuelvo y tengo una seguidilla de partidos. Quiero hacer una buena pretemporada”.

El capitán albiceleste cerró la charla con un emotivo recuerdo: “Desde que entré a la cancha, viví muchas cosas en esta cancha, muchos partidos, buenas, malas, pero es hermoso venir a jugar a Argentina. En el inicio, en el calentamiento, fue todo muy emotivo”.

Con esta victoria, Argentina mantiene firmes sus expectativas rumbo a una nueva Copa del Mundo, mientras Lionel Messi deja un capítulo inolvidable en su rica historia con la camiseta celeste y blanca, despidiéndose oficialmente del Monumental como jugador en una eliminatoria mundialista, dejando un legado imborrable en cada rincón del estadio donde tantas veces brilló y emocionó a su gente.