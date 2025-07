Rosario Central vivió una jornada inolvidable. Este viernes, Ángel Di María fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club que lo vio nacer y no pudo contener la emoción. En una conferencia de prensa cargada de sentimientos, “Fideo” expresó su alegría por volver a vestir la camiseta canalla después de 17 años.

“Esto es más que todo lo que hice. Volver a casa, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial”, afirmó visiblemente emocionado el campeón del mundo, que no pudo evitar las lágrimas al ingresar al Salón Centenario del club.

Fiel a su estilo humilde, rompió el hielo con una frase que generó sonrisas entre los presentes: “Mejor una pelota, mucho más fácil”, dijo entre risas al sentarse frente a los micrófonos.

El regreso de Di María a Central se da en un contexto soñado. Luego de una extensa y exitosa carrera en Europa, donde brilló en clubes como Benfica, Real Madrid, PSG y Juventus, el rosarino decidió cumplir la promesa de volver a su casa. “El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central. Es el deseo que tiene mi familia y yo”, remarcó.

El primer reencuentro con los hinchas será el próximo 12 de julio, cuando el equipo reciba a Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito por la primera fecha del torneo Clausura. Consultado sobre la posibilidad de jugar ese partido, Di María bromeó: “Preguntale a Ariel si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo, después veremos si me toca jugar o no, será decisión de Ariel”, dijo entre risas, haciendo referencia al DT Ariel Holan.

El regreso del hijo pródigo ya es una realidad. Rosario Central se ilusiona, y Ángel Di María también: volvió a casa para cumplir su sueño más pendiente.