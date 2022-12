"Espero que le meta cuatro": El periodista "Gargamel" mostró su lado anti Argentina y liquidó a la Selección

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Polémica en las redes. El periodista español Juan Manuel Rodríguez lanzó duras frases a través de un reconocido programa contra la Selección Argentina, en la previa del partido ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar

Lo hizo en El Chiringuito TV, un programa que cuya última emisión volvió a destacarse por una frase del panelista quien estaba enojado con la Selección argentina porque, a su criterio, las reacciones de los futbolistas rompieron el fair play.

Conocido como Gargamel, el español expresó su deseo de que Argentina sea eliminada de la Copa del Mundo: "Espero y deseo que Croacia les meta cuatro. Y si tienen la fortuna de pasar a la final... que sea Francia la que les meta seis".

"Y si Croacia les mete cuatro, lo que me gustaría es que Luka Modric hiciera esto, aunque es un imposible", agregó.

"Me parece impresentable, no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto", y prosiguió. "Me cuesta ver a Matías Palacios (periodista argentino que vive en España), que es un caballero, defendiendo esto".

"Esto es el anti fútbol y el anti fair play. Yo ya deseaba que les metan cuatro, pero con lo del viernes reconvirtieron al planeta tierra y en semifinales va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse su camiseta y usar una de la ONU, porque están defendiendo al resto del mundo. El karma existe y les va a pasar", concluyó.