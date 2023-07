Boca Juniors igualó 0 a 0 ante Unión en Santa Fe, por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol y dejó una preocupante imagen pensando en la Copa Libertadores.

El equipo de Jorge Almirón no quedó bien parado en cuanto a su rendimiento y hubo una jugada en particular que enojó a los hinchas.

A los 49' del segundo tiempo, Bruno Valdez se agachó y dejó pasar la pelota, lo que generó una jugada de peligro en contra que culminó con un espléndida atajada de Chiquito Romero.

El central paraguayo no estaba apurado por ningún motivo, tampoco sufrió un golpe, por lo que no quedó claro qué le pasó. No es la primera vez que el ex-América de México tiene fallos defensivos y está en la mira de los hinchas.

Por suerte para Bruno, la acción no terminó en gol y Boca pudo rescatar un empate de visitante y con un jugador menos.

Automáticamente, la jugada se viralizó en las redes sociales y los hinchas explotaron. “Inexplicable”, “¿Qué hace?”, “Qué le pasó”, fueron algunas de las reacciones más comunes entre los fanáticos. También hubo fuertes críticas.

Cabe recordar que Valdez viene de ser expulsado de manera increíble ante Monagas por la Copa Libertadores en la Bombonera.