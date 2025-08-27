(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) En las últimas horas, un rumor se instaló con fuerza en el mundo del fútbol argentino acerca de Ángel Di María y su supuesta influencia sobre los días de juego de Rosario Central.

Según la versión que empezó a circular, el actual capitán canalla habría pedido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Chiqui Tapia, que los partidos de Rosario Central se programaran siempre los sábados, para poder tener el domingo libre y así disfrutar del clásico asado en familia.

Este insólito rumor nació en un programa de stream del periodista de TN, Pablo Gravellone. En una charla informal, Gravellone soltó la suposición de que Di María habría pedido jugar siempre los sábados para poder "comer el asadito en su casa" los domingos, coincidiendo con la fecha de los partidos que Rosario Central disputó en lo que va de la temporada, todos en sábado.