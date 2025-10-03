CALIENTE FINAL
“Desagradecido”: Huevo Acuña estuvo al borde de terminar a las piñas con los jugadores de Racing
El futbolista campeón del mundo quedó en el centro del escándalo en el duelo ante su ex club.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) River se metió en semifinales de la Copa Argentina tras vencer 1-0 a Racing en un partido cargado de tensión en el Gigante de Arroyito.
Marcos Acuña fue protagonista no solo por su rendimiento, sino también por el clima caliente que se desató en los minutos finales del encuentro.
Huevo Acuña: billetes, insultos y al borde de las piñas ante Racing
El único gol del partido fue para River, pero el foco se puso en la polémica tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo. Los jugadores de ambos equipos tuvieron un cruce duro que fue difícil de controlar. Marcelo Gallardo intentó separar a los protagonistas, mientras Franco Pardo, defensor de Racing, sujetó al “Huevo” Acuña. Termina de leer la nota haciendo click acá
TRISTEZA
Dolor en Comodoro: falleció un exjugador y entrenador de fútbol de veteranos de Comodoro
En las últimas horas se conoció la noticia y el fútbol comodorense se vistió de luto. Los mensajes de sorpresa y tristeza invadieron las redes sociales tras el fallecimiento de “Palulo”.
FUTBOL INFANTIL
El posteo sobre el fútbol infantil que es viral en Comodoro: “no está bien lastimar a otro nenito…”
Un mensaje de un papá comodorense sobre el fútbol infantil se hizo viral y abrió un debate necesario: cómo enseñar sin presionar, competir sin lastimar y recordar que a los 6 años el deporte debe ser juego, valores y diversión.
PRIMERA NACIONAL
Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se jugará la gran final por el ascenso?
El equipo chubutense, que accedió a jugar el partido por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol tras derrotar a Arsenal, espera como rival a Gimnasia de Mendoza o a Estudiantes de Río Cuarto.
PARTIDO HISTORICO
Deportivo Madryn prepara una caravana con dos vuelos chárter y más de 30 micros para la final por el ascenso a Primera
Con la clasificación asegurada a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, Deportivo Madryn comenzó a diagramar la logística para lo que será un hecho histórico no solo para la institución, sino también para toda la provincia de Chubut.
