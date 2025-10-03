(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) River se metió en semifinales de la Copa Argentina tras vencer 1-0 a Racing en un partido cargado de tensión en el Gigante de Arroyito.

Marcos Acuña fue protagonista no solo por su rendimiento, sino también por el clima caliente que se desató en los minutos finales del encuentro.

Huevo Acuña: billetes, insultos y al borde de las piñas ante Racing

El único gol del partido fue para River, pero el foco se puso en la polémica tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo. Los jugadores de ambos equipos tuvieron un cruce duro que fue difícil de controlar. Marcelo Gallardo intentó separar a los protagonistas, mientras Franco Pardo, defensor de Racing, sujetó al "Huevo" Acuña.