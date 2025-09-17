(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El pasado domingo, Ángel Di María marcó un gol olímpico para Rosario Central contra Boca Juniors que desató una fuerte polémica, aunque su validez está respaldada por las reglas oficiales del fútbol.

El tanto, además de ser una muestra de la gran calidad del volante, fue discutido por una imagen viral que sugirió una supuesta mala colocación del balón antes del córner, lo que derivó en un debate público que incluso involucró opiniones de programas deportivos y reacciones en redes sociales.

En el canal ESPN, en el programa "Equipo F" conducido por Gustavo López, se abrió un debate con opiniones divididas sobre si la pelota estaba en la posición reglamentaria para que el gol fuera válido. Algunos opinaban que no, mientras que otros defendían la ejecución y el tanto. La polémica cobró aún mayor repercusión cuando Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, reaccionó públicamente en redes sociales ante uno de los posteos del canal deportivo mostrando ese debate.