(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Es que el fin de semana la prensa inglesa adelantó que los Diablos Rojos irían por él después de haber despedido a Ole Gunnar Solskjaer. La información dada por varios tabloides señalaba además que el técnico argentino estaba dispuesto a aceptar la oferta para marcharse de París y asumir en el conjunto de la Premier League, motivo por el cual la noticia hizo eco en todo el mundo.

En este contexto, Pochettino tuvo que responder este martes ante la prensa: “Estoy feliz en París. Conozco bien la ciudad tanto como jugador y como entrenador, siempre he vivido este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me preguntas es que soy feliz en París”. Con esto, el ex técnico del Tottenham no desmintió las versiones que circularon pero parece haber despejado las dudas sobre su futuro.

Tras 15 años, el “Maestro” Tabárez dejó de ser el DT de la Selección de Uruguay

Tanto el Daily Mail y The Mirror publicaron el domingo que el técnico del PSG estaba “listo” para aceptar la oferta del United y renunciar a su cargo actual. La razón que ambos esgrimieron es que el rosarino “no está feliz” en Francia y que está “frustrado” por no poder desarrollar el juego que se esperaba de un equipo que cuenta con estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. A su vez, extraña la Premier League y a su familia, la cual sigue viviendo en Londres.