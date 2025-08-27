(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Selección argentina afrontará su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y la expectativa es total. Este jueves 4 de septiembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental, en lo que podría ser la última presentación oficial de Lionel Messi en el país con la camiseta albiceleste.

La venta de entradas será exclusivamente online a través de www.deportick.com. Los hinchas podrán acceder a la venta general desde el miércoles 27 de agosto a las 17:00, mientras que quienes cuenten con American Express tuvieron una preventa exclusiva a partir de este martes.

Precios de las entradas para Argentina – Venezuela

Popular: $90.000

Popular menor: $29.000

Sívori y Centenario Alta: $158.000

Sívori y Centenario Media: $320.000

San Martín y Belgrano Alta: $260.000

San Martín y Belgrano Baja: $450.000

San Martín y Belgrano Media: $480.000

👉 Los menores a partir de los 3 años deben abonar platea completa. 👉 Las personas con discapacidad deberán gestionar el ingreso previamente a través de la web y retirar la entrada en los días asignados, ya que no se permitirá el acceso sin ticket el día del partido.

Canje de entradas

El retiro de tickets se realizará en las boleterías del estadio Monumental en las siguientes fechas y horarios:

Sábado 30/08: de 9:00 a 13:00 (todos los sectores).

Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09: de 9:00 a 15:00 (todos los sectores).

El estadio abrirá sus puertas el jueves 4 de septiembre a las 16:30, cuatro horas antes del inicio del partido.