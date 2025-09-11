Luego de la vuelta olímpica de CAI en el fútbol de Comodoro, tras 17 años, el torneo Zonal está a la vuelta de la esquina. Los planteles tendrán un fin de semana libre, y el próximo domingo 21 de septiembre comenzará a disputarse el segundo torneo de la temporada 2025 en la Primera A.

Las zonas quedaron conformadas de acuerdo con la tabla del primer torneo y en la zona A estarán Jorge Newbery, Sarmiento, Petroquímica, Laprida, Saavedra y Tiro Federal , mientras que en la zona B jugarán CAI, Huracán, USMA, Palazzo, Diadema y Ameghino.

Según pudo averiguar PDC, el fixture ya está armado y esta noche, luego de la reunión de presidentes en la Liga de Fútbol, se les presentará a los clubes y luego se dará a conocer a los medios de prensa.

El torneo Zonal será a dos ruedas, todos contra todos, y los dos primeros de cada zona jugarán una final a dos partidos.