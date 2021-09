(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Luego del papelón mundial de ayer en Brasil, el DT de Argentina piensa en lo que se viene. Hoy por la tarde el plantel de Lionel Scaloni volverá a entrenar en el predio de Ezeiza, al que arribó ayer pasada la madrugada, tras pasar varias horas en el estadio y salir en chárter de Brasil, con cierta angustia y con los cuatro jugadores de la Premier League -Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero- en condición de deportados.

El duelo contra Bolivia será el 9 de septiembre a las 20.30 y Argentina llega con margen, porque con un partido menos que el resto de los equipos que tiene atrás, le lleva cinco puntos de luz a Colombia, que ahora estaría entrando al repechaje.

Ya sabe que no podrá poner a los mismos once que saltaron a la cancha ayer en el Arena Corinthians: Emiliano Martínez había acordado regresar al Aston Villa antes de tiempo y no estará en el arco, por eso crecen las chances de Juan Musso. Tampoco estaría Emiliano Buendía, quien hoy regresará a Inglaterra junto con el arquero. La misma suerte podrían correr el Cuti Romero y Lo Celso.

