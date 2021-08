Eulalio "Coco" Muñoz hizo historia en el deporte argentino el sábado pasado. En la maratón olímpica de Tokio 2020 llegó en el puesto 31 con una marca de 2 horas, 16 minutos y 35 segundos y de esta forma se convirtió en el atleta argentino más rápido desde 1960.

Su desempeño revolucionó la pequeña localidad de Gualjaina, lugar en el que nació hace 25 años, y toda la provincia de Chubut. Este miércoles por la noche, el atleta y orgullo chubutense que hoy se encuentra en México dialogó en exclusiva con PDC y ADNSUR sobre este increíble e histórico logro que obtuvo en Tokio.

“Coco” se encuentra en México donde actualmente está varado y esperando que le den un vuelo para volver al país. Tras cruzar la línea final en la maratón olímpica, el chubutense relató que “erminé la competencia, elongé y sentía que no me dolían las piernas. Eso fue por el entrenamiento y preparación que hicimos, por eso uno queda sin secuelas después de correr tantos kilómetros”.

“Recibí muchos mensajes en todas las redes sociales y todavía no puedo contestar todos. Creo que fue una emoción muy linda para la gente de mi pueblo y de la ciudad en la que vivo que es Esquel. Fue esperado por ellos y además este logro representó a la provincia. En Gualjaina se tomaron todo muy personal y fue hermoso”, remarcó.

“Después de la competencia nos quedamos ahí esperando que lleguen los entrenadores, estuvimos esperando dos horas y como no llegaron nos fuimos al hotel. Cuando llegamos hable con mi entrenador, me puse en contacto con mi novia y su familia. Me contaron todo lo que estaba pasando en Esquel. Hable con mi mamá que estaba en Gualjaina, estaban todos festejando y fue muy emocionante”, explicó Coco.

“Fue todo súper lindo, fue como si hubiésemos ganado la Copa América. Es muy lindo que le podamos dar una alegría a la provincia. Uno de mis sueños era representar al país en un Juego Olímpico, después me dijeron que fui el maratonista olímpico más rápido que representó a la Argentina. En un momento fui 27 y quedé cerquita de terminar entre los 30”, resaltó.

Por otro lado, Muñoz afirmó que no se encontraba nervioso antes de la carrera y que siempre mantuvo tranquilidad: “Yo soy de las personas que confían en el plan que se realiza. Confié mucho en lo que me dice el entrenador Rodrigo, si él me dice que estamos bien, estamos bien. Yo no me puse nervioso antes de la competencia. Este fue el maratón más importante que corrí, pero yo estuve siempre muy tranquilo, le decía a mi gente que no estaba nervioso y eso me juega a favor”.

“El día de la carrera me levante tranquilo, desayuné y lo viví como algo que hacemos todos los días. Obvio que es el día de la prueba, el examen pero por suerte las cosas salieron ese día como habíamos planificado”, contó.