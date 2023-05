(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El chubutense “Coco” Muñoz la rompió nuevamente y esta vez fue en Perú, tras consagrarse campeón de los 42K de la Maratón Cereales Ángel Lima que se corrió este domingo.

Muñoz se quedó con la carrera con un tiempo de 2 horas 14 minutos 38 segundos, en una jornada con mucha humedad y 21 grados. Tras ganar la carrera, el nacido en Gualjaina dialogó con la TV y mostró toda su felicidad.

“Soy de un pueblo muy chiquito, jugué al futbol, el club tuvo que cerrar y me invitaron a correr en mi pueblo. Ahí comencé, me fui a Esquel y me dediqué al atletismo. Me dediqué de lleno al atletismo y hace 10 años que estamos corriendo y hemos logrado cosas importantes para nuestra ciudad, nuestro pueblo y para nuestro país", comentó “Coco”.

“El atletismo cambió mi vida, en mi familia faltaban los recursos para vivir bien y este deporte hizo que aprenda mucho. Esto se debe al esfuerzo, constancia diaria que le ponemos todos los años. Las cosas se van dando y esto es gracias a Dios también”, remarcó.