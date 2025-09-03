(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Mar del Plata fue testigo de una victoria tan necesaria como esperada para Boca Juniors, que volvió a sumar de a tres tras imponerse con autoridad por 2 a 0 sobre Aldosivi. El triunfo no solo le dio oxígeno al equipo de Miguel Ángel Russo en este tramo clave del torneo, sino que también reforzó la confianza para lo que viene.

Sin embargo, la alegría quedó empañada por una inesperada noticia que llegó en el tramo final del encuentro: la lesión del arquero titular y referente bajo los tres palos, Agustín Marchesín.

Corrían los últimos minutos y Boca dominaba con comodidad el desarrollo del partido cuando Marchesín evidenció molestias en su pierna derecha. De inmediato se detuvo el juego para que los médicos ingresaran a tratar la lesión. El dolor del guardameta fue claro y contundente. Con gestos de preocupación, se quedó en el suelo y sus compañeros rápidamente pidieron el cambio para preservar el resultado y cuidar su integridad física. En la emergencia, Russo tiene dos opciones para reemplazarlo: Leandro Brey o Sergio "Chiquito" Romero.