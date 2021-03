CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Luego de la ajustada victoria de Boca Juniors ante Claypole, conjunto que milita en la Primera C tras haber ascendido el torneo pasado de la última división del fútbol argentino, el periodista Alejandro Fantino criticó duramente a Sebastián Villa, autor del tanto del empate parcial para el xeneize por su festejo de gol.

“Hoy en el partido de Boca vi a Sebastián Villa bailarle un gol a Claypole. Me dio vergüenza ajena. Lo leí al periodista Pablo Carrozza, interesante siempre lo que tuitea, que escribió ‘en mi club no juega más’”, aseguró 'Fanta', y remató con contundencia: "Caradura".

“Qué vergüenza me dio – continuó Fantino- con el respeto que tenés que tenerle a un equipo de la D que viene de ascender este año a la C, los pibes son amateurs. No podés ser tan caradura. Esas cosas antideportivas no me llaman la atención de Villa después de todo lo que vivió, un tipo que no tiene empatía”, sumó el conductor televisivo en una clara referencia a las denuncias por violencia de género que pesan sobre el delantero colombiano.

"GOL" de S. Villa: Boca Júnior vs Claypole [1-1] Copa Argentina 2021

Cabe destacar que el equipo de la Ribera debió trabajar más de lo esperado ante el humilde equipo del ascenso argentino para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Argentina, en un partido en el que incluso comenzó perdiendo por el gol del defensor Lucas Landaburu.

Minutos después llegaría el gol de Villa y la polémica en las redes por su baile, y sobre el final del encuentro Gonzalo Maroni puso el 2 a 1 final para