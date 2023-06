“Buenas, ¿una poesía?": Aimar rompió el silencio y aclaró la insólita vinculación con un chat viral

La usuaria de Twitter @muyAgustina se volvió el centro de atención en las redes sociales tras compartir la impactante conversación que tuvo con su pareja, en la que decidieron poner fin a su relación sentimental.

El episodio, que pronto se hizo viral, dejó perplejos a los usuarios de la plataforma.Todo comenzó cuando Agustina decidió expresar sus motivos y sentimientos en un extenso mensaje dirigido a su pareja. "Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a él que lo estaba dejando", reveló la joven en su posteo inicial.

El proceso de redacción del mensaje requirió que Agustina se armará de valor y reflexionará sobre sus pensamientos antes de finalmente enviarlo. Su interlocutor, evidentemente sin haber leído el texto, le respondió: “Buenas, ¿una poesía?”.

Horas después, otro posteo de la quilmeña ganó notoriedad; esta vez uno de 2018, en el que aparecía en una foto junto a Pablo Aimar. “Nosotros tampoco sabemos qué estábamos mirando. Felices 39, que no son nada. Feliz no cumpleaños a vos, que sos todo. Te quiero para siempre, y todo lo demás, también”, reza el mensaje.

En consecuencia, muchos internautas comenzaron a asociar el ya famoso chat de “buenas, ¿es una poesía?” con el ex enganche de River Plate y Valencia, de usual perfil bajísimo, que además tiene una familia constituida, con cuatro hijos.

Agustina estuvo en un programa por streaming en el canal Blender y no desmintió tajantemente que se tratara de Aimar. Incluso en Twitter coqueteó con los memes que fueron surgiendo por la asociación, lesionando de alguna manera la imagen del entrenador.

Sin embargo, el “Payasito” rompió el silencio y desechó la teoria viral. “Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mí fue por mi trabajo. No vale todo”, lanzó.

Consultada por Infobae, @muyagustina le dio un corte al tema y confirmó que Aimar no fue el destinatario de su mensaje de WhatsApp

“Pablo me escribe, que no entiende nada de las redes, y me dice ‘¿qué está pasando?’. Y le dije: ‘Te juro que no sé. Yo me enteré por mis hijos, aunque lo desmintamos vos o yo, la gente ya compró. Me pareció irrisorio tener que aclararlo, aunque quedó instalado, la gente lo cree, hay memes con eso”, concluyó.