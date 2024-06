FUTBOL Clasificatorio local: Newbery- CAI y Palazzo-Rada Tilly se enfrentarán en SUB 11 Este martes con dos partidos en SUB 11, comenzará a jugarse el Torneo clasificatorio local de clubes SUB 11, SUB 13 y SUB 15, que otorgará 1 plaza por categoría para representar a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia en las siguientes fases; regionales, nacionales.