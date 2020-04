Los clubes del fútbol argentino atraviesan momentos de mucha dificultad económica para afrontar los pagos de sus planteles de futbolistas. Al no haber campeonatos por la pandemia de coronavirus, los ingresos disminuyeron y los dirigentes empezaron a tomar medidas como reducción de salarios acordada con los jugadores e ingresar al plan de ayuda que ofreció el gobierno nacional.

En Primera D todo es más difícil. La categoría más humilde en la Argentina es amateur y no hay contratos firmados. Los jugadores no viven del fútbol y tienen otro trabajo, y a veces más de uno, para poder llegar a fin de mes. El fútbol es una vía para soñar con escalar socialmente y también una pasión. Hoy, esos jugadores empezaron a recibir una "ayuda solidaria" de parte de la AFA.

"El presidente de AFA gestionó para que durante estos meses, por más que no se juegue al fútbol, los clubes de la Primera D cobren íntegramente la ayuda solidaria que nos da por el cobro de los derechos televisivos", le contó a Dante Majori, presidente de Yupanqui y de la mesa directiva de la D, a Toda Pasión.

"La Primera D es una categoría amateur, por lo tanto, y gracias a esa ayuda solidaria, podemos darle viáticos a los jugadores para que puedan venir a entrenar y jugar", explicó Majori en contacto con este medio.

"Gracias esta gestión y entendiendo que muchos jugadores hoy no pueden trabajar debido al aislamiento, vamos a darles los viáticos como si estuvieran entrenando y jugando, aunque eso hoy no ocurre. Es una ayuda importante porque ellos no viven del fútbol y no están pudiendo ir a sus trabajos particulares", agregó el titular de la categoría más chica de AFA