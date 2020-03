COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Creo que no fue una decisión fácil, tampoco sé si es la correcta, pero sentí que era momento de dar un paso al costado, descansar mentalmente más que nada”. Coki Aynol rompió el silencio luego de dos semanas de ausencia en los entrenamientos del Lobo. El delantero dejó el club tras el clásico con Huracán, al cual convocado pero no tuvo minutos, y desde entonces era una incertidumbre el futuro del máximo ídolo del club.

Este martes dialogó con el programa Fair Play que se emite en la 100.1 MHz, y explicó los motivos de su decisión. “Si bien me fui muy caliente ese día del partido, más allá de no haber podido sumar minutos, también por cómo se dio el partido; nos empatan sobre el final y creo que era para liquidarlo y terminarlo de otra manera. Pero bueno, resigne muchas cosas para tratar de estar en ese partido, que es el más lindo que tenemos los hinchas de Newbery. Yo no me fui de vacaciones, me tome dos semanas laborales y metí doble turno, me había prometido llegar lo mejor posible”, indicó. TERMINÁ DE LEER LA NOTA COMPLETA HACIENDO CLICK ACÁ