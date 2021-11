Tras igualar sin goles ante Brasil, en el Bicentenario de San Juan, la Selección Argentina se clasificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022. De esta manera, tras obtener el título de la Copa América a mediados del 2021, los dirigidos por Lionel Scaloni cierran un año para el recuerdo: campeones del continente, con un lugar asegurado en el Mundial y manteniéndose invictos, sumando 27 partidos al hilo sin perder.

La "Albiceleste" necesitaba sacar al menos un punto -o ganar- y esperar resultados para asegurar el boleto a la próxima cita mundialista. Si bien Perú triunfó por 2-1 en su visita a Venezuela, hasta última hora había chances de festejar. ¿Cómo? Si Colombia, Chile o Uruguay, los tres que tenían 16 unidades, no sumaban en sus respectivos encuentros. Y así ocurrió: los cafeteros empataron (0-0 vs. Paraguay) y llegaron a 17, pero los dos restantes no. Chile cayó de local por 0-2 vs. Ecuador (se acomoda en el tercer puesto) y Uruguay, en la altura de Bolivia, por 3-0.

Con Brasil líder y clasificado, sumando 35 unidades, Argentina hace lo propio y se sube al avión que lo llevará a Qatar. Hasta el momento, con cuatro fechas por jugarse, consiguió 29 puntos en 13 encuentros, producto de ocho victorias y cinco empates, 20 goles a favor y tan solo seis en contra. De esta manera, además, mantiene el invicto de 27 partidos.