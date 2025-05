¿A qué comodorenses dirigió Miguel Ángel Russo en su carrera?

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Miguel Ángel Russo hoy está en la tapa de todos los diarios digitales deportivos. Mientras termina de arreglar su salida del “Ciclón”, en Boca Juniors lo esperan con los brazos abiertos para que comience su tercer ciclo en el Xeneize.

Mientras esto sucede, en Pasta de Campeón decidimos recordar a los jugadores comodorenses que el experimentado entrenador dirigió a lo largo de su carrera. Ellos son dos y ambos fueron en la misma época y en el mismo equipo: Pablo César Barrientos y Andrés Silvera en San Lorenzo de Almagro.

En el año 2008, Miguel Ángel Russo asumió la dirección técnica del Ciclón y entre los jugadores que tuvo a su disposición se encontraban dos nacidos en Comodoro Rivadavia: el mediocampista ofensivo "Pitu" Barrientos y el delantero "Cuqui" Silvera. Ambos futbolistas dejaron una marca significativa en el equipo durante ese período y que Miguel potenció al máximo.

Barrientos regresó a San Lorenzo a préstamo en junio del 2008 tras su paso por el FC Moscú y volvió enchufadisimo y en un gran nivel, siendo la gran figura del Torneo Apertura de aquel equipo que terminó primero, pero que perdió en el famoso triangular. Incluso su gran nivel lo llevó a ser convocado por el “Coco” Basile a la Selección Argentina.

Durante la temporada 2008-2009, bajo la dirección de Russo, disputó 18 partidos y anotó 8 goles, mostrando un rendimiento destacado en el mediocampo ofensivo del equipo. En febrero del 2009 el volante sufrió la rotura de su ligamento cruzado y debió ser operado.

Sobre el DT, el “Pitu” recuerda: “Como entrenador era un fenómeno, serio, con mucho tacto con el jugador y muy humano. A mí me quería y yo lo quería mucho. Sabía que pedirte dependiendo los partidos, un gran estratega. Se portó excelente desde el día que llegué a San Lorenzo, me ayudó mucho y le pedía a los chicos que me cuiden”.

Silvera, por su parte, tuvo una participación activa en el equipo durante la temporada 2008. En el Torneo Clausura 2008, jugó 12 partidos y marcó 3 goles, mientras que en el Torneo Apertura 2008, disputó 18 encuentros y anotó 6 goles.

En la Copa Sudamericana del 2008, con Miguel como DT, el Cuqui marcó 3 tantos en 7 partidos. Además, en la Copa Libertadores 2009 (ya con Ramón Díaz como DT) participó en 8 partidos y convirtió 3 goles, siendo una pieza clave en la ofensiva del equipo durante la competencia internacional.

A otro de los jugadores que explotó y que sacó lo mejor fue a Ignacio “Nacho” Malcorra. Aunque el volante no es nacido en Comodoro, realizó las inferiores en la CAI y está muy vinculado con la capital petrolera.

“Nacho” logró convertirse en pieza clave y en figura de Central en el año 2023-24 consagrándose además campeón de la Copa de la Liga marcando 8 goles y anotando 12 asistencias, una verdadera locura.