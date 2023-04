¡A jugar con Hugo!: Jorge Newbery confirmó a su nuevo entrenador

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este lunes el Club Jorge Newbery tuvo una jornada movida tras la derrota en el clásico comodorense que dejó consecuencias. Damián Malandra se marchó a Buenos Aires tras cinco partidos.

El “Loco” cosechó 12 de 15 puntos posibles, pero la caída en el clásico pesó fuerte ya que es considerado como el único partido más importante para el “Lobo”, que rápidamente encontró su reemplazante.

Se trata de Hugo Barrientos, un hombre de la casa que iniciará su cuarta etapa como DT del equipo de sus amores. Estará acompañado por Jorge “Gato” Rementería. Según pudo averiguar Pasta de Campeón, será de forma “provisoria” ya que la dirigencia buscaría un entrenador definitivo pensando en el Torneo Regional Amateur 2023/24.

Huracán le ganó a Jorge Newbery en el clásico comodorense y le arrebató el invicto

El ex jugador que pasó por Atlético Rafaela, Huracán, Instituto, All Boys, Platense, Newell's Old Boys y Comisión de Actividades Infantiles, se retiró en Newbery a fines del 2014 para asumir como entrenador en el 2015, donde ganó la Copa Chubut -única edición-.

Luego de la salida de Jorge "Coco" Bersán en el 2017 cuando el "Lobo" disputaba el torneo Federal “B”, Barrientos tuvo su segunda etapa en el 2017, la cual culminó el año pasado dejando el Club para dirigir a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Nacional "B".

En su tercera etapa, Hugo llegó en 2019 para suplantar a Eduardo “Pepe” Castro durante el Torneo Regional Amateur, donde no pudo lograr avanzar a la siguiente instancia pero ganó los dos clásicos y eliminó a su eterno rival Huracán.