Zulema Yoma rompió el silencio, habló de la serie "Menem" y dejó un misterioso mensaje

Zulema Yoma se expresó tras el lanzamiento de la serie que retrata la trayectoria política y personal de Carlos Menem.

La ex esposa del político fue consultada sobre la representación de su familia en la ficción, y resaltó la actuación de Griselda Siciliani, la actriz que la representa en la producción.

“Griselda está perfecta”, dijo al ser consultada sobre la interpretación que hizo la actriz. Aunque prefirió no hablar sobre cómo quedó parada la familia Yoma en la ficción.

Zulema dio unas breves declaraciones por teléfono con Pablo Layus mientras estaba en vivo en Intrusos, pero no quiso hablar aire para no tener inconvenientes con sus familiares: "No porque después tengo problemas con todos, te lo agradezco".

“Les ruego que me entiendan que no puedo estar desmintiendo algo que ya está en el mundo entero”, expresó la ex primera dama, que se despidió invitando a tomar un café al periodista.

La serie se encuentra disponible en Amazon Prime Video desde el 9 de julio y ya ha logrado un notable éxito. Fue filmada en 2023 y cuenta con Leonardo Sbaraglia interpretando a Carlos Menem y Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma, bajo la dirección de Ariel Winograd.

Además de Sbaraglia en el rol principal, el reparto está conformado por destacados actores como Griselda Siciliani, Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y Campi.

“Menem”, la serie que divide opiniones

La ficción repasa la trayectoria política de Menem desde sus primeros pasos en La Rioja hasta su paso por la Casa Rosada, combinando momentos públicos con episodios de su vida privada y familiar. Esta mezcla generó reacciones encontradas: mientras algunos valoran la aproximación humana y dramática al ex presidente, otros cuestionan la fidelidad histórica de los hechos retratados.

A pesar de que varios de los protagonistas reales prefieren mantenerse en silencio o no expresaron opiniones públicas, la serie se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia en la plataforma de streaming. Su popularidad y el debate que generó reflejan el interés y la polémica que aún despierta la figura de Carlos Menem en la sociedad argentina.

Con información de NA y Ámbito