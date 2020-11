CAPITAL FEDERAL - Yiya Murano, también reconocida como la envenenadora de Monserrat, fue condenada por asesinar al menos a tres amigas, luego de estafarlas.

Su hijo, Martín Murano, escribió un libro, en 1994, titulado "Mi madre, Yiya Murano", donde además de narrar la difícil relación que tuvo con ella, reveló que intentó asesinarlo de la misma y con el mismo modus operandi que a las demás mujeres a través de tortas, masitas y té los cuales envenenaba.

"Es una historia que se renueva, se repite, siempre surgen nuevas cosas. Hace bastante tiempo le vendí los derechos exclusivos para miniserie o película a un consorcio encabezado por Laura Parra. Hasta ahora solamente tuve una videollamada con Enrique Torres, que está en Los Ángeles. Voy a escribir anécdotas que nadie sabe, y él hará el guion", comentó Martín en Informados de todo.

La vida de Yiya fue llevada a la pantalla chica, de la mano de Nacha Guevara, en Mujeres Asesinas, en 2006 y ahora se está barajando el nombre de Andrea del Boca para interpretarla.

Nacha Guevara - "Yiya Murano, envenenadora" (Mujeres Asesinas 2, 2006)

En la entrevista realizada por Guillermo Andino, Martín Murano, habló de la dura relación que mantenía con su madre, entre otras cosas dijo:

"No fue una relación normal. A mí me trajo problemas ser el hijo de Yiya Murano. Tuve varios intentos de suicidio por el bullying que me hacían por ser 'hijo de'. No sé si murió en 2014 o 2016 porque yo nunca más tuve trato con ella. Estaba en un geriátrico. Me enteré de su muerte por un programa de tele", advirtió.

Y agregó información acerca de cómo procedía su madre para estafar y asesinar a estas mujeres. Recordemos que Yiya, cumplió una condena de 16 años en prisión y jamás se adjudicó los crímenes.