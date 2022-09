Yhosva Montoya y su camino en La Voz Argentina tras el fallecimiento de su madre

Este lunes 12 de septiembre de 2022 quedó en la memoria de todos los habitantes de Chubut a raíz del boom generado por Yhosva Montoya, quien se consagró campeón de La Voz Argentina.

El camino fue dificil, muy duro, pero siempre es bueno recordar el comienzo de todo el trayecto que llevó al artista de Gaiman al contundente triunfo.

En la previa del la gran final, se difundieron imágenes exclusivas del artista oriundo de Gaiman en su casting para La Voz Argentina.

El mismo se realizó el pasado 15 de febrero del corriente año en Comodoro Rivadavia, donde Yhosva viajó junto a su amigo Lautaro Coria hasta la ciudad para poder empezar a cumplir su sueño y haciendo conocer su arte.

Yhosva Montoya fue el más votado y clasificó a la semifinal de La Voz Argentina

En uno de los videos, se observa a Yhosva Montoya junto a su compañero cantando y tocando la guitarra a las afuera del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, a la espera de su turno para audicionar.

Posteriormente, el joven chubutense tuvo un mano a mano donde contó cómo llegó hasta ese lugar. “Mi cuñada me anotó al casting que se hacía en Comodoro. Era la única sede en Chubut. Ahí fuimos a la audición, donde pasaban de a 40 personas. En la nuestra, pasaron cinco, en otras no pasaba ninguno”, detalló.

“Cuando pasé, dije ”bueno, canto de onda no más", no creía que me iban a elegir. Aproveché el momento, lo disfruté, no estaba nervioso. Tras pasar la audición, nos llevaron a nuestro lugar, y ahí estuvimos como una reunión con una coach y de ahí vieron todo en Buenos Aires", indicó.

Yhosva Montoya, campeón de La Voz Argentina

En ese marco, Yhosva fue uno de los seleccionados del casting en Comodoro Rivadavia. “Llamaron solamente a cuatro personas. Recuerdo que se comunicaron por la mañana y me dijeron ”felicitaciones, fuiste seleccionado para hacer las audiciones a ciegas". Mi hermano estaba tomando mates conmigo, lo puse en altavoz y fue un momento único", expresó.

“Nos dimos un abrazo, fue muy lindo. Yo venía pasando un momento feo, y antes del casting fue él quien me dijo ”se van a venir las buenas" y por eso fue un momento emocionante para todos, que se den todas estas oportunidades. Hay que aprovecharlas", sentenció en su relato.

¡El chubutense Yhosva Montoya, entre los dos mejores cantantes de La Voz Argentina!

Esta noche,fue elegido a gusto del público como el ganador de La Voz Argentina con el 52,4% de los votos.