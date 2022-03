La mediática polemista y panelista televisiva Yanina Latorre tuvo una lapidaria mirada sobre la actualidad del conductor Jorge Rial, de reciente paso a la pantalla de C5N.

"En la televisión, está terminado", opinó Latorre en declaraciones al programa "Agarrate Catalina".

Sin embargo, también tuvo palabras elogiosas sobre el ex líder de Intrusos.

“Rial, para mí, es el uno; pero está terminado ahora en la televisión. No me gusta el personaje en el que se convirtió. Pero no hay nadie como él para mirarte, para preguntar o para editorializar”, dijo.

También se refirió al enfrentamiento entre los tradicionales ciclos de espectáculos LAM e Intrusos.

“Nosotros somos mejores”, afirmó.

Además, destacó: "ni siquiera amerita la comparación entre los dos programas porque no hay otro programa como nosotros, no hay otra mística como las angelitas. Somos un programa que da suerte, que no chupa las medias, y hay un conductor que me banca. Tal vez a ellos les molestamos, pero convivir no vamos a convivir con nadie”.