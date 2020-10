BUENOS AIRES (ADNSUR) - Yanina Latorre explicó en Los Ángeles de la mañana luego del escándalo que se generó con Nacha Guevara, tras la burla de su hija Lola Latorre al temblequeo de la jurado del Cantando.

La angelita se opino al episodio que protagonizó su hija e hizo un mea culpa expresando disculpas sobre lo que hizo Lola Latorre y luego reveló detalles de la charla privada que tuvieron con Nacha Guevara con respecto al tema.

Sin embargo, luego tomó la posta e hizo referencia a un video que se filtró en las últimas horas, en el que muestra a Yanina Latorre imitando a Nacha en un vivo de Instagram junto a Lizardo Ponce, simulando sus temblores.

"Voy a hablar de mí, porque yo también cuando me mando una cagada y me desubico, lo tengo que bancar. No te pedí protección en ningún momento y te pedí no hacerlo", arrancó diciendo Yanina al respecto y remarcando que no habló ayer en el programa porque era una emisión especial por el aniversario del canal.

Luego, prosiguió: "Soy una mina con un carácter complicado, a veces digo cosas que te cagas de la risa, te parezco divina y brillante. Y a veces me mando unas cagadas terribles, me desubiqué. Vuelvo a decir que esto pasó hace dos meses y medio o tres. Yo no me di cuenta que había pasado, no lo registré. De hecho eso fue un vivo con 40 mil personas, y están todos publicados porque yo no escondo ni borro".

Yanina Latorre hizo su descargo sobre la burla hacia Nacha Guevara por el temblequeo

"A veces digo cosas muy buenas y a veces muy malas, pero siempre me hago cargo y no me escondo. Siempre doy la cara y hablo, no borro nada de mis redes. En ese momento no me di cuenta, lo dije y lo deben haber visto 20 mil. Obviamente ahora lo buscaron, van a sacar de contexto un montón de cosas, es horrible", dijo de manera contundente.

"Voy a decir varias cosas. Me hago la chistosa, me hago la graciosa, a veces me sale bien y a veces me sale mal. He imitado acá a Nicole Neuman, soy Fátima Florez, soy una pelotuda que a veces hace estas cosas", señaló sobre su actitud con las imitaciones.

"He imitado a Luli Salazar, he imitado a Nacha y me salió para el orto. Le molestó a mucha gente, todavía no sé si le molestó a Nacha porque todavía no hablé con ella. Voy a hablar con ella de este tema. Yo lo único que quiero dejar claro, es que le hice burla, si. Le hice burla y pido perdón", dijo Yanina Latorre sobre lo que sucedió en el vivo.

También aclaró que no quiso hacer referencia a ninguna enfermedad en sí, como se polemizó. "No me reí de una enfermedad ni m reí de una persona en su lecho de muerte. Yo no sabía que Nacha no tenía nada, para mí era un tic, del que todo el mundo hablaba, no nos hagamos los bobos. Yo creo que a Nacha le jode más esto de que se hable que tiene una enfermedad desde un lugar malicioso", sostuvo Yanina Latorre.

Por último resaltó: "Quiero que quede claro que no me reí de la gente que tiene mal de Parkinson. Yo soy una pelotuda que hice una mala burla. Como le puedo haber hecho a todo el mundo. Le pido disculpas a Nacha. No le pido disculpas a la gente del Parkinson porque el que dice eso es una historia que quiere crear".