Yanina Latorre filtró lo que dicen en Telefe de Sofi Martínez y desató un escándalo: “La odian porque..."
La panelista de espectáculos denunció la “doble cara” que enfrentaría la joven periodista deportiva en su propio entorno laboral.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Yanina Latorre volvió a cargar con dureza contra la periodista deportiva Sofía Martínez durante una nueva emisión de Sálvese Quien Pueda, el programa de espectáculos que conduce.
Esta vez, Latorre reveló detalles sobre lo que supuestamente se comenta en los pasillos de Telefe acerca de Martínez, generando una fuerte polémica que ya recorre el mundo del periodismo deportivo y del espectáculo.
CRÍTICAS DESDE LOS PASILLOS DE TELEFE HACIA SOFÍA MARTÍNEZ
En un tono filoso y directo, Yanina Latorre comenzó relatando que, tras su crítica, recibió infinidad de llamadas y mensajes de personas dentro del ambiente periodístico y televisivo.
Evangelina Anderson habría iniciado un romance con un jugador “casado” de la selección y estalló el escándalo
Las versiones fueron dadas a conocer por Yanina Latorre, quien afirmó que la modelo y el jugador tienen encuentros sexuales “en el departamento del amigo” del campeón del mundo.
SIN FILTROS
La filosa respuesta de Camila Galante tras los rumores de infidelidad de Paredes con Evangelina Anderson
Los rumores de un affaire entre el mediocampista y la exesposa de Martín Demichelis generan polémica en las redes sociales.
Estafa
Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo
Cristian Cirigliano asistió a "Bienvenidos a bordo", sacó el lingote mayor y a cambio sólo recibió un secador de pelo: "Iba a pagar el colegio del nene", lamentó.
Polémica en la tv
Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio
Días atrás, el taxista Cristian Cirigliano afirmó que tras asistir a "Bienvenidos a bordo" y sacar el lingote mayor, sólo había recibido un secador de pelo en lugar del premio en efectivo. Sin embargo, desde la producción sostienen que recibió su pago completo en tiempo y forma.
