Yanina Latorre destrozó a Facundo Moyano y lo amenazó con filtrar videos sexuales: "Cagabas a tu..."

Este pasado lunes, Yanina Latorre sacó toda su artillería y destrozó a Facundo Moyano en LAM, desatando un escándalo.

El dirigente político estuvo de invitado en Poco Correctos (El Trece), y cuando le preguntaron por los dichos de la panelista por sus ingresos y de dónde saca la plata para llevar la vida de lujo que tiene, lanzó: "No tengo casa, vivo en departamento. Es su trabajo criticar. No sé qué contestarle. Puso mal un dato cuando dijo cuánto vale un traje mío. Yo la conocí en 2013, cuando la hizo llorar Beto Casella, que me compadecí... no sé si hice bien, por ahí se lo merecía".

Por su parte, la pareja de Diego Latorre no se quedó callada y arremetió contra Moyano. “La vergüenza ajena que me dan los cuatro, cinco pelotudos chup* ort*. Pollo Álvarez, no lo puedo creer. Ser cómplice de esto”, comenzó.

"Mi trabajo no es criticar, es comunicar, dar información y opinar. Y lo hago desinteresadamente porque no le debo nada a nadie y no estoy ensobrada. Tampoco mando a tu mujer o ex, ya no sé qué son, a hacer compras a Miami para que te traiga los trajes porque vos no querés ir para quedar pegado. Vivís bien, tenés guita, saliste con Susana, sos cholulo y todo lo lograste por el apellido", sentenció.

"No sos camionero, pero sí sindicalista y eso te grafica. No vivís como un trabajador. Todos los sindicalistas son la misma mier... con diferente olor", disparó. Y cerró explosiva si revelar mayores detalles: "Agradecé que nunca mostré las fotos y los videos de cómo cagabas a tu mujer".