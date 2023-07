“Lamentablemente, el viernes recibieron de un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía”, fueron las primeras palabras de Wanda Nara, la empresaria y conductora que estuvo en la agenda mediática por una internación que tuvo hace unos días por problemas de salud.

La conductora televisiva y empresaria Wanda Nara habló sobre su estado salud y repudió que el periodista Jorge Lanata, decidiera confirmar que ella tenía Leucemia sin su autorización.

Por estas horas, la empresaria se está realizando estudios para conocer más detalles sobre su estado de salud.

“Acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, comenzó el relato de la modelo.

Y continuó: “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, explicó Nara.

En relación a la información que filtró el periodista Jorge Latana, arremetió: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, manifestó.

Y por último, le dedicó unas palabras a su entorno cercano, que la contuvo en todo momento y a sus seguidores “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, concluyó.