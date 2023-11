Wanda Nara reveló cómo es el tratamiento que debe seguir tras ser diagnosticada con leucemia

Wanda Nara padece leucemia y la noticia fue confirmada por ella misma el sábado pasado en un ida y vuelta que mantuvo con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La modelo debe atravesar un serio tratamiento para enfrentar la enfermedad y el periodista Ángel de Brito en su programa LAM reveló detalles de su diálogo con ella hablando puntualmente del tema.

“Le pregunté cómo estaba. Yo la escuché recontra animada, recontra a full, reembalada, con nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar”, empezó contando el ‘chimentero’. que, a su vez, añadió: “me dijo ‘cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados’”.

En esta línea, de Brito contó cuál fue el pedido más importante del médico. “Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren”, afirmó.

Por último, el conductor de LAM aprovechó para decir las actividades que no presentan dificultades en su tratamiento: “ella le preguntó al médico qué podía hacer, si podía hacer gimnasia, y le dijo: ‘No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien y estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que podés hacerlo. Podés hacer deporte además del Bailando. Solo cuidate en alimentación, medicación y dormir, descansar bien’”, finalizó el periodista.