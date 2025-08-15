Wanda Nara publicó una foto retro de su primer trabajo y emocionó a sus seguidores

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por un nuevo proyecto profesional ni por su vida sentimental. Lo que generó revuelo fue una mirada al pasado: la empresaria compartió en sus redes una imagen nunca antes vista de su infancia, recordando su primera experiencia como modelo a los diez años.

La foto, en realidad, fue publicada inicialmente por su madre, Nora Colosimo, en su cuenta personal. En ella se puede ver a una joven Wanda participando en una producción de moda infantil que fue publicada en la revista Para Ti. La imagen la muestra sonriente, con una boina gris en la mano derecha y la mirada hacia un costado, irradiando frescura y espontaneidad.

El vestuario elegido refleja un estilo otoñal con inspiración escolar: blazer azul marino con botones plateados, polera blanca y una falda escocesa en tonos azul, blanco y gris. El conjunto, sumado a la expresión y pose de la niña, anticipaba —según destacó su madre en el texto que acompañó la imagen— lo que más tarde se convertiría en una carrera ligada a los flashes.

“Nenita hermosa, te esperaba un tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”, escribió su mamá en un texto acompañando la foto.

Al ver la repercusión de la imagen, Wanda decidió repostearla en su propia cuenta de Instagram, añadiendo un breve comentario para explicar que se trataba de su debut en el mundo de la moda, un recuerdo que guarda con cariño. Sumó también un emoji de corazón rojo y una carita emocionada, lo que despertó una ola de mensajes afectuosos por parte de sus seguidores, quienes destacaron lo poco que había cambiado su sonrisa con el paso de los años.

Esta publicación no solo generó nostalgia, sino que también permitió a sus fanáticos conocer una faceta menos habitual de Wanda: la de una niña dando sus primeros pasos en un mundo que, con el tiempo, se convertiría en su carrera profesional.

La imagen retro se sumó así a la lista de momentos que la empresaria comparte para mostrar que, más allá de la fama actual, su historia comenzó mucho antes, en una producción fotográfica que marcaría el inicio de su vínculo con la moda.